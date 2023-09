Man met vuurwapen aangehouden; zegt dat het van zijn tante is

De politie in Suriname heeft deze 30-jarige man aangehouden, nadat tijdens controle van zijn tas een grijs gelakt vuistvuurwapen werd aangetroffen. Hij gaf aan dat het vuurwapen niet van hem is, maar van zijn tante.

Leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) stelden zaterdag 16 september iets na middernacht een onderzoek in, toen het voertuig van de man verdacht stond geparkeerd op het terrein van Rubi’s pompstation aan de Tout Lui Faut Kanaalweg.

Tijdens het controleren van zijn auto bescheiden kwam W.M. heel erg zenuwachtig en verdacht over. Naar aanleiding van zijn verdacht gedrag werden zijn tas en voertuig gecontroleerd. Tijdens de tassen controle werd het wapen gevonden meldt de Surinaamse politie.

Aan W.M. werd gevraagd of hij in bezit was van een vuurwapenvergunning en als het vuurwapen aan hem toebehoorde. Hij gaf aan dat het vuurwapen aan zijn tante toebehoort.

Het vuistvuurwapen werd in belang van het onderzoek in beslag genomen en werd W.M. aangehouden voor het overtreden van de vuurwapenwet. Hij werd overgedragen aan het politiebureau De Nieuwe Grond.

Na afstemming met een lid van het OM werd hij in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.