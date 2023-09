Gezin door gewapende en gemaskerde criminelen overvallen aan de Groenhartweg

Leden van een gezin in Suriname kreeg vanmorgen de schrik van hun leven, toen ze rond 06.30u door twee criminelen gewapend met vuurwapens werden overvallen in hun woning aan de Groenhartweg.

De daders hebben een deur van de woning geforceerd en onder bedreiging van de wapens eerst de zoon (19) van het gezin overmeesterd. Uit zijn slaapkamer maakten de daders 35.000 SRD buit, alsook mobiele telefoons van klanten die hij ter reparatie bij zich had. Ook werd zijn gouden halsketting van 75 gram en 4.000 SRD weggenomen. Van zijn ouders is 4.500 euro meegenomen.

De vrouw des huizes zegt in gesprek met de redactie van Waterkant.Net dat haar man op het punt stond naar het werk te vertrekken toen de daders hem in de garage probeerden te beroven. Hij rende het huis in en maakte snel de voordeur dicht. De daders hebben vervolgens een andere toegangsdeur geforceerd en kwamen in de kamer van de zoon terecht, waar hij lag te slapen. 

Volgens de aangeefster hebben de daders de zaak goed geobserveerd en gewacht totdat de deur werd geopend. Normaliter staat de aangeefster vroeg op om voor het gezin te koken. Juist vanmorgen sliep ze door. De politie van Rijsdijk is ter plaatse geweest voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.