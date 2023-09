70-jarige doorrijder in verzekering gesteld

Een 55-jarige vrouw op een fiets is zaterdagavond omstreeks 20.15 uur aangereden door een 70-jarige automobilist aan de Bomaweg in Suriname. Na de aanrijding reed de bestuurder door en werd hij na een achtervolging door omstanders klemgereden.

De politie van Santo Boma werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst werd de automobilist en fietser aangetroffen.

De 55-jarige B.M. verklaarde dat zij met haar fiets uiterst links over de Bomaweg reed, toen zij van achteren door een voertuig werd aangereden. De 70-jarige bestuurder B.O. verklaarde verblind te zijn geraakt door het licht van de koplampen van zijn tegenligger, waardoor hij de fietser niet voor hem zag rijden met de aanrijding als gevolg.

De vrouw klaagde van pijn over haar gehele lichaam en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het slachtoffer is in het ziekenhuis opgenomen vanwege een enkelfractuur.

De automobilist werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het voertuig is ter herkeuring in beslag genomen. De zaak is overgedragen aan de afdeling Verkeer Unit Midden.