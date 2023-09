President roept op tot collectieve actie tegen misbruik moderne technologieën

President Chandrikapersad Santokhi heeft in zijn toespraak bij de G77+China summit in Havana, Cuba opgeroepen tot collectieve actie misbruik van moderne technologieën. Het staatshoofd sprak in het Palacio de las Convenciones leiders van delegaties uit de 134 lidstaten van de G77 toe. Hij gaf aan vereerd te zijn om aanwezig te zijn op de top van de G77+China en zodoende kritieke kwesties te bespreken die de mondiale gemeenschap en onze toekomst beïnvloeden.

“Diverse technologische innovaties hebben een andere wereld gecreëerd. Het maakt deel uit van onze dagelijkse realiteit,” stelt de president. Het thema van de summit ‘Huidige ontwikkelingsuitdagingen: de rol van wetenschap, technologie en innovatie’ is zeer relevant voor de wereld van vandaag en deze bijeenkomst komt daarom op het juiste moment, stelt de president. Suriname, een koolstof negatief land, is zich van bewust dat bij de aangekondigde offshore olie-ontwikkelingen in Suriname het cruciaal is om hoge technologische en milieunormen toe te passen voor een verantwoorde en duurzame ontwikkeling van deze hulpbronnen.

President Santokhi stelt dat technologie en innovatie ongelooflijk behulpzaam zijn bij het vinden van oplossingen en een weg vooruit. “We moeten de wetenschap en creativiteit omarmen om een ​​betere en rechtvaardige wereld voor iedereen te creëren. Tegelijkertijd moeten we ervan bewust zijn dat deze positieve wetenschappelijke verworvenheden door kwaadwilligen ernstig misbruikt kunnen worden. Deze inbreuken kunnen de kritieke sociale en fysieke infrastructuur beschadigen en zelfs volledig vernietigen. Het is tijd om deze kwestie rechtstreeks aan te pakken, door middel van toegewijde multilaterale inspanningen” stelt de president. De opkomst van kunstmatige intelligentie, AI, kan niet worden gestopt. Het wordt een essentieel onderdeel van het dagelijks leven en verandert onze wereld. We erkennen de voordelen hiervan maar we moeten ook rekening houden met de bedreigingen voor vrede, veiligheid en de mondiale stabiliteit, vanwege het negatief potentieel ervan. Daarom staat Suriname volledig achter de Verklaring van Havana over ‘huidige ontwikkelingsuitdagingen: de rol van wetenschap, technologie en innovatie.’

Het staatshoofd roept eenieder op om zich in te zetten om wetenschap, technologie en innovatie te gebruiken als middel om duurzame vooruitgang te bevorderen en de beschaving op een positieve en constructieve manier te bevorderen, aldus President Santokhi bij de G77+China top