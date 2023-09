Een medewerker van Openbaar Groen in Suriname kreeg vrijdag de schrik van z’n leven. Bij werkzaamheden op de Algemene Begraafplaats van Nieuw-Nickerie stuitte de man op een menselijk schedel (foto).

De man was bezig met schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden toen hij de menselijk resten ontdekte.

Het is niet duidelijk hoe de schedel bovenop een graf terecht is gekomen. De medewerker was behoorlijk ontdaan en geschrokken door het voorval.