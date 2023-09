Vrouw zonder rijbewijs knalt tegen stroompaal

Vrijdagmiddag heeft zich een eenzijdig verkeersongeval voorgedaan, waarbij een voertuig tegen een elektrische mast botste. Dit gebeurde op de hoek van de Mottonshooplaan en de Licaniastraat in Suriname. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan bij het ongeval.

Volgens de 22-jarige automobiliste reed zij over de Mottonshooplaan en sloeg de Licaniastraat in. Bij die gelegenheid zou ze een vrouw in het wit de straat hebben zien oversteken. De bestuurster verklaarde zat uitweek om een aanrijding te voorkomen met als gevolg dat ze tegen de elektrische mast knalde.

Door de klap brak de mast in tweeën. De politie van Flora werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Ooggetuigen die het ongeval hebben zien gebeuren, verklaarden dat zij nimmer een vrouw de straat hebben zien oversteken.

De bestuurster is niet in het bezit van een geldig Surinaamse rijbewijs. Het voertuig werd in belang van het onderzoek in beslag genomen door de politie. De politie van Flora heeft de zaak in verder onderzoek.