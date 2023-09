Van Dijk-Silos: “Jongeren kunnen zich niet laten verleiden om voor een bordje linzensoep te koop te zijn”

“Wanneer je van je land houdt, ga je niet zo om met de jeugd. Om corruptelingen te maken, te creëren en te cultiveren. Alleen maar, omdat je als leider schapen wil hebben. Wij hebben wel de plicht om dit te doorbreken. De tieners en groepje twintigers moeten weten dat ze zich niet kunnen laten verleiden om voor een bordje linzensoep te koop te zijn”. Zo reageert de jurist Jennifer van Dijk-Silos over de mogelijke omkopingspraktijken bij de recente verkiezing van de leiding van de Jeugdraad Suriname (JRS).

Volgens haar moet de minister van AWJ zijn directie niet zo gemakkelijk geloven, terwijl het vrijwel bekend is dat er veel corruptie is binnen het ambtelijke. Vandaar dat een onderzoek op zijn plaats zou zijn.

“Je wil je kennis en kunde overdragen, zodat dit land in goede handen komt. Maar op deze manier zijn we er ver van af. Ik heb de minister (AWJ) ook beluisterd en ik vind dat hij te laconiek ermee omgaat of hij speelt mooi weertje dat hij niets weet of hij durft niets te doen”, zei Van Dijk-Silos in Bakana Tori.

Volgens Van Dijk-Silos is het geen geheim dat dat partijpolitiek de afgelopen jaren een grote rol heeft gespeeld bij vooral de jeugdambassadeurs-verkiezingen. Dat alles in Suriname wordt gepolitiseerd, is volgens haar al een teken dat het land compleet is verloederd. Dat de jongeren zelf naar de vicepresident zijn gegaan, komt volgens Van Dijk-Silos ook vanwege het gedrag dat de tweede man van het land de afgelopen drie jaren heeft getoond met de manier hoe hij met geld, auto’s, huizen en andere zaken strooit. Dat is de norm die ingezet is om een vijver van stemmers te maken.

De jurist, die ook trekker is van de groep Passie voor Suriname, stelt dat dit geval bij de JRS haar wel pijn heeft gedaan, omdat de allereerste staatsbesluiten van het Nationaal Jeugdparlement (NJP) in opdracht van gewezen president Ronald Venetiaan door haar zijn opgesteld. Dat het NJP een naamsverandering moest ondergaan, omdat die verloederd werd, komt volgens Van Dijk-Silos door het voortgezette beleid van regeringen.