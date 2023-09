Twee mannen van 19 en 34 jaar aangehouden voor seks met 15-jarig meisje

De politie van Domburg kreeg donderdagavond omstreeks 22.05 uur de melding dat twee mannen een 15-jarig meisje hebben meegenomen in een wit gelakt busje.

Een uur daarna kreeg het voormeld politiebureau wederom een melding dat het meisje in kwestie door hetzelfde busje thuis was afgezet en in de richting van het politiebureau reed.

Reagerend op de meldingen besloot de politie van Domburg een controle op de weg uit te voeren. Twee mannen werden in het busje in kwestie staande gehouden.

Bij ondervraging gaven L.A.(19) en S.S. (34) afzonderlijk toe seksueel gemeenschap te hebben gehad met het minderjarig meisje. Beide mannen werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

De zaak is overgedragen aan de wetsdienaren van Opa Doeli. Het onderzoek duurt voort.