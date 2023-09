Chauffeur overreden na sprong uit defecte truck

De 41-jarige jarige truckchauffeur Ali Leakath Hoessein is donderdag bij een eenzijdig verkeersongeval in Suriname omgekomen. Dit gebeurde te Sabanapasi in het Bewojogebied tegenover het dorp Klaaskreek.

Vernomen wordt dat het slachtoffer samen met de bijrijder Sherwien A. (31) in een truck reed die zand transporteerde naar Paramaribo.

Volgens de bijrijder reden ze over de voormelde weg nadat de truck beladen was met zand. Ze reden toen richting de Afobakaweg. Bij het afdalen van een heuvel zou de gearbox het hebben begeven, waardoor de truck met een vaart naar beneden ging en niet afgeremd kon worden. Ali had geen controle meer over het stuur.

Gezien het gevaar sprong de bijrijder uit de truck gevolgd door de chauffeur. Het vermoeden bestaat dat Ali tijdens de sprong onder de truck zou zijn terechtgekomen met als gevolg dat hij is overreden en ter plaatse is komen te overlijden.

De bijrijder heeft geen zichtbaar letsel opgelopen, maar klaagde van pijn over zijn heel lichaam. Het ontzielde lichaam van Ali is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie naar het mortuarium vervoerd.