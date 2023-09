Ronny Asabina: “Miljarden aan olie-inkomsten heel verantwoord besteden”

De fractieleider van de BEP, Ronny Asabina, vindt dat beleidsmakers in Suriname verantwoord zullen moeten omgaan met de miljarden aan inkomsten die het land vanaf 2028 kan binnenhalen met het verwerken van de 700 miljoen vaten olie in de Surinaamse zee. Het land kan tussen de 16 en 26 miljard US dollars gaan verdienen aan deze activiteit.

“Het gaat niet om weinig geld, dus het is belangrijk dat we het heel verantwoord moeten besteden om het leven draaglijker te maken”, benadrukt de politicus. Hij is blij met het goede nieuws van TotalEnergies. Volgens de parlementariër zijn er genoeg voorbeelden in de wereld over hoe het niet moet. Hierdoor hoeft Suriname het wiel niet opnieuw uit te gaan vinden.

Maar het ligt uiteindelijk aan de regering , die na 2025 zal aantreden, om ervoor te zorgen dat de samenleving genoegzaam voordeel hieraan heeft. De volksvertegenwoordiger is daarom ook blij dat er vanuit Staatsolie goed management wordt gevoerd.

Asabina hoopt dat Surinamers verantwoordelijke leiders in 2025 kiezen, omdat het uiteindelijk die regering zal zijn die alles hierover voor het zeggen zal hebben. Suriname zal het dus moeten hebben van eerlijke en kundige leiders om alles in goede banen te leiden. “Die regering zal van het volk het mandaat krijgen om die olie-inkomsten te beheren en besteden op een manier san bun gi a kondre”, aldus de politicus.

De BEP-topman stelt dat olie-inkomsten niet perse hoeven te gaan betekenen dat brandstof goedkoper zal worden bij de pomp. Hij is er juist voorstander van dat de salarissen van alle burgers meer waarde krijgen en naar een bepaalde hoogte worden opgetrokken dat mensen weer in staat zijn om een normaal leven te onderhouden en normaal voor hun auto’s te tanken.