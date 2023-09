NPS presenteert nieuwe visie op 77ste verjaardag in Grundyari

De Nationale Partij Suriname (NPS) zal op vrijdag 29 september 2023 haar 77ste jaardag in Grundyari herdenken met een feestvergadering onder de noemer ‘A Nyun Pasi’. Diverse sprekers en de voorzitter zullen de nieuwe weg (lees: nieuwe visie) van de partij aan de leden, genodigden en sympathisanten presenteren. Iedereen die dit leest is welkom.

De NPS feliciteert de Surinaamse gemeenschap met het goede nieuws dat Total Energies in 2028 zal beginnen met het verwerken van 700 miljoen vaten ruwe olie in de Surinaamse territoriale wateren.

Diverse koolwaterstof-deskundigen van de NPS hebben de belangrijk van de ontwikkeling van de offshore olie en gas industrie aangegeven en vanaf het begin geentameerd, dat de enorme inkomsten uit deze sector ten gunste van het geheel volk moeten komen en niet slechts aan een kleine groep politieke gelukzoekers. De NPS brengt in herinnering dat de politieke organisatie ervoor heeft gepleit speciaal beleid te ontwikkelen om deze nieuwe ontwikkeling voor ons land duurzaam te laten zijn. Daarom wil zij een nieuw ministerie in het leven roepen namelijk die met de naam Ministerie voor Olie en Gas.

Regeringen met een NPS signatuur en of geleid door een NPS-er hebben in de haast 50 jaren na de onafhankelijkheid, getoond beleid te formuleren en uit te voeren gericht op het duurzaam ontwikkelen van een generatie en niet slechts op het populistisch winnen van verkiezingen. De NPS heeft meerdere keren getoond door integer leiderschap, transparantie, duurzaam en spaarzaam beleid ons land weer op een sociaal democratische manier op het correcte ontwikkelingspad te zetten. Het hoeft dus geen betoog te accentueren dat de NPS heeft getoond op een verantwoordelijke maner om te gaan met de middelen en inkomsten van Suriname.

De ideologie, filosofie, visie en daadkracht van de NPS leeft thans sterk binnen de groene partij, vooral door de armoede waarin het volk gedompeld is. Om Suriname te maken tot een sociaal economische samenleving waar het prettig vertoeven is kan gerust op het conto van de NPS geschreven worden. Het is de enige politieke partij die historisch bewezen heeft stabiliteit en ontwikkeling in ons land te bewerkstelligen.