Narcotica Brigade en Arrestatie-Team treden op tegen hangjongeren Bonistraat

Leden van de Surinaamse Narcotica Brigade en het Arrestatie-Team hebben woensdag in de vooravond opgetreden tegen hangjongeren aan de Bonistraat in Suriname.

De buren hebben regelmatig last van de jongeren die de boel op gang brengen. Nadat de Surinaamse politie de informatie binnenkreeg werd er meteen werk van gemaakt en opgetreden.

Bij het zien van de politie zijn enkele hangjongeren weggerend en wisten de autoriteiten zes staande te houden. In hun nabije omgeving trof de sterke arm vier gram hasj aan, welk voor onderzoek in beslag is genomen.

Na een ernstige waarschuwing werden de verdachten heengezonden. De politie zegt dat er vaker gesurveilleerd zal worden en hardhandig opgetreden zal worden tegen de hangjongeren.