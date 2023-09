Pets Gajadien: “Jogi had bijkans 20 personen bij Grondinspectie; nog 10 overgebleven”

Voormalig die-hard VHP’er Jairadj ‘Pets’ Gajadien die nu bij de ABOP actief is als veldadviseur van voorzitter Ronnie Brunswijk, stelt dat VHP-parlementariër Mahinder Jogi vanaf het aantreden van de huidige regering bijkans twintig personen bij de afdeling Grondinspectie van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname (GBB) in dienst heeft laten nemen. Hiervan zijn nu nog tien overgebleven.

“Jogi gwenti fufuru traman gron. Fu den twintig man mi bribi tak net wan tien stuks tan abra. A man tek wan man sref san ben fromu vanaf a ten fu Somohardjo nanga Jong Tjien Fa. Soso dat a man kan fufuru”, zei Pets in het programma Bakana Boskopu op Pipel FM.

De ondernemer stelde dat Jogi een rancuneus systeem hanteert waarbij al deze personen verplicht worden om stukken voor hem te tekenen. Indien de grondinspecteurs dat weigeren, dan worden zij naar andere districten overgeplaatst. Jogi is volgens Pets zelf in staat om tot in de computers van GBB te gaan.

De VHP-parlementariër in Saramacca is in opspraak geraakt nadat de moeder van de 24-jarige grondinspecteur Kavish G, die in verzekering is gesteld, via diverse mediakanalen de naam van Jogi heeft genoemd en dat hij de jongeman in deze situatie heeft gezet. Pets vraagt zich af waar alle VHP’ers zijn die Jogi steeds in bescherming hebben genomen met het verhaal dat de parlementariër al zijn gronden voor landbouwdoeleinden gebruikt.

“A man e tek moni tap’ den gron. A man en tek paiman. Trawan fu den gron a man e seri. Die man is multimiljonair. Alleen maar met percelen. Hij heeft meer dan 2000 hectare grond. Mag iemand zoveel grond bezitten in het land?”, vraagt Pets zich af. Hij neemt Jogi vooral kwalijk dat hij eerder zelf een speeltuin in Saramacca heeft ingepikt. Daar zou alles nu oranje zijn gekleurd.

Pets neemt zijn partijgenoot, GBB-minister Dinotha Vorswijk, in deze wel in bescherming. Volgens hem kan de bewindsvrouw niet fout zijn bij de recente grondroofpraktijken omdat zij ervan uitgaat dat alle stukken correct door de grondinspecteurs zijn opgemaakt. Hierdoor heeft zij geen reden om de grondbeschikkingen niet te tekenen.

Ook de uitspraken van Jogi richting GBB-directeur Merredith Vitolie heeft een andere achtergrond. Naar zeggen van Pets had Jogi zijn ogen gericht op 100 hectare grond in Saramacca, maar deze aanvraag zou door Vitolie zijn geweigerd.