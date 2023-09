Moeder en dochter aangehouden bij drugsinval in woning

Leden van de Surinaamse Narcotica Brigade hebben woensdagmiddag, in samenwerking met het Arrestatie-Team, een drugsinval gepleegd in een woning aan de Parijsstraat in Suriname. Bij onderzoek in de woning werden diverse drugssoorten en vier fijnwegers aangetroffen en in beslag genomen.

De 30-jarige dochter Melissa K. en haar 58-jarige moeder Mariana S. zijn door de politie aangehouden en in verzekering gesteld.

Terwijl de politie bezig was met het onderzoek in het huis probeerde de moeder snel 40 zakjes hasj en een blokje hasj door het toilet te spoelen. Ze is op basis hiervan aangehouden. Melissa geeft volmondig toe dat ze drugs aan de man brengt.

De sterk arm heeft in totaal 173 wikkels met een totaal gewicht van 122 gram marihuana aangetroffen. Daarnaast werd onverpakt marihuana van 27 gram, een blokje hasj van 67 gram en 32 zakjes hasj klaar voor verkoop aangetroffen en in beslag genomen.

In het belang van het onderzoek zijn moeder en dochter in verzekering gesteld. Dit is het tweede geval binnen twee weken, waarbij een moeder en een dochter door de Narcotica Brigade zijn aangehouden voor drugsverkoop.