Melvin Bouva: “Geen ruimte voor groen, paars of oranje bij Jeugdraad”

Parlementariër Melvin Bouva stelt dat de politiek in Suriname, ook tijdens zijn voorzitterschap bij het Nationaal Jeugdparlement (2004 tot 2007) enigszins geprobeerd heeft om grip te krijgen op de jongeren binnen de organisatie.

“Ze hebben het wellicht enigszins geprobeerd, maar wij als jongeren hielden wat meer stand daartegen. Ook in mijn periode in de leiding van het Jeugdparlement heb ik er alles aan gedaan om de politiek zo ver mogelijk te houden”, zei de NDP’er op ABC.

Hij reageerde hiermee op de recente beschuldiging van JRS-er Ceejay Wiebers, die beweerd dat er mogelijk sprake zou zijn geweest van omkopingspraktijken door bepaalde figuren bij de verkiezing van de leiding van de Jeugdraad Suriname (JRS). Onder andere is de naam van de Surinaamse vicepresident door hem genoemd.

Bouva stelt dat er overigens geen ruimte voor partijpolitiek is bij een instituut dat zich bezig moet houden met de belangen van jongeren. De politiek aan de andere kant wel, omdat er binnen het werk contact zal zijn met onder andere de president, minister en voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA).

“Maar geen ruimte voor groen, paars of oranje. Dat is altijd een lijfspreuk geweest. Het is ons daarin wel goed gelukt, maar helaas hebben we daarna gezien dat de politiek zich toch meer is gaan bemoeien. En nu hebben we op tafel dat er zelf auto’s, telefoons en allerlei geweldige dingen worden aangeboden omwille van een gunst of een stem. Ik pleit ervoor dat dit verder wordt onderzocht. Maar, alleen het feit dat er jongeren vanuit het instituut opstaan om daar aandacht voor te vragen geeft al een signaal dat de jongeren dit niet verdienen”, aldus de politicus.