Man kort na vermissing dood teruggevonden

Een man die als vermist was opgegeven door zijn familie, is kort daarna dood aangetroffen. Hij bleek de hand aan zichzelf te hebben geslagen aan de Govindstraat in Suriname.

De familie van de man genaamd Jerrel Pinas had via social media een oproep geplaatst om uit te kijken naar hem. Terwijl de familie aangifte van vermissing deed bij de Surinaamse politie, werd ze op de hoogte gebracht van het gebeuren op bovenstaand adres.

Afgelopen week zou de man bij thuiskomst een lege woning hebben aangetroffen. Het huis zou zijn leeggehaald door zijn partner met de mededeling dat het uit was tussen de twee.

De man was daar niet meer telefonisch bereikbaar en zijn familie gaf aan dat hij nergens te vinden was. De zoektocht leidde naar de Govindstraat in het ressort Uitvlugt, waar hij hangend werd aangetroffen. Het motief voor de daad kan in de relationele sfeer worden gezocht.

Het is niet bekend of het lichaam reeds is afgestaan voor de uitvaart. De politie heeft de zaak in onderzoek.