Man aangehouden voor betasten penis van jongen

De 40-jarige F.G. is op zondag 10 september door de politie van Santodorp aangehouden en in verzekering gesteld voor feitelijke aanranding.

De verdachte zou in de vroege ochtend van zondag 10 september de 18-jarige M.Y. in de auto aan zijn geslachtsdeel hebben betast en gestreeld hebben aan zijn dijen.

Naar zeggen van het slachtoffer werd hij door de verdachte die de stiefvader is van zijn schoolvriendin, opgehaald van de Wandelmars met de bedoeling hem thuis af te zetten op Hanna’s Lust.

Ergens aan de Ephraimszegenweg werd de jongeman door de verdachte tot twee keer toe betast aan zijn geslachtsdeel.

Bij de voorgeleiding gaf F.G. aan dat hij duizelig werd in de auto aan de Ephraimszegenweg en dat hij daardoor slechts op het slachtoffer leunde voor steun. Hij ontkende het slachtoffer te hebben betast aan zijn geslachtsdeel.

De verdachte werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.