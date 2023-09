Jenny Simons: “Zonder bewijs geen in staat van beschuldigingstelling Jogi”

De procureur-generaal van Suriname zal volgens oud-parlementsvoorzitter Jenny Simons over genoeg bewijsmateriaal moeten beschikken voordat zij een verzoek aan De Nationale Assemblee (DNA) kan doen om een parlementariër, in deze ook Mahinder Jogi, in staat van beschuldiging te laten stellen. “Er zijn natuurlijk allerlei gevoelens, vermoedens en ervaringen. Maar om iemand in staat van beschuldiging te stellen, moet je zaken hebben. Dus de pg moet zaken hebben voordat zij kan zeggen: ‘dit lijkt op schuld, dus dan ga ik DNA vragen”, zei Simons in een interview op D-TV.

De VHP-parlementariër uit Saramacca is door de moeder van de 24-jarige grondinspecteur Kavish G, die in verzekering is gesteld, via diverse mediakanalen beschuldigd van het aanzetten van haar zoon tot sjoemelen met stukken. Jogi ontkent de aantijgingen.

De NDP’er stelt in haar periode zelf dramatische dingen met grondinspecteurs meegemaakt te hebben bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), toen nog bekend als RGB. Zo waren er gevallen waarbij personen verbonden aan het ministerie op de loer stonden voor gevallen waarbij de titelhouder van de grond kwam te overlijden. In zo een geval kregen de nabestaanden dan 18 maanden om de grond op hun naam aan te vragen, omdat er vaak grote investeringen al zijn gepleegd op het perceel. Maar door onwetendheid doen de nabestaanden de aanvraag niet.

“Die mannen zitten daar gewoon te loeren en als die 18 maanden en 1 dag voorbij zijn, dan sturen ze hun vriendjes van grondinspectie daar. Die doen dan alsof er niets staat op het terrein. Alles zetten ze klaar en de minister tekent het. Een grond waar een heel gezin woont, wordt zo aan iemand anders gegeven”, stelt zij.

Om snel een halt te roepen aan de wilde uitgifte van gronden heeft het vorig parlement (2015-2020) toen besloten om het Decreet uitgifte Domeingrond en het Decreet rechtstoestand vóór 1 juli 1982 uitgegeven gronden te wijzigen. De belangrijkste wijzigingen hierbij waren dat alle grondaanvragen en uitgiftes publiekelijk worden bekendgemaakt bij onder andere het Domeinkantoor, districtscommissariaten, bestuurspost waar de grond is gelegen, in tenminste twee dagbladen, de overheidswebsite en ten minste twee elektronische media (nieuwssites). Ook mocht de minister van GBB hiermee de gronden, waarvan de titel zijn vervallen, niet aan derden uitgeven zonder de oude titelhouder middels een deurwaardersexploot eerst in kennis te stellen. Vanaf dat moment krijgt die nabestaande van de gewezen titelhouder 18 maanden om dat weer aan te vragen.

Ook de grondinspecteur is met deze wijziging verplicht om de coördinaten van het perceel op te brengen. Het gebruiken van verkeerde coördinaten of foto’s werd hiermee dan strafbaar gesteld. Deze wijzigingen worden ook gekoppeld aan artikel 13 van de Anti-Corruptiewet. Besluiten en rechten die in strijd zijn met de wettelijke voorschriften zijn daarom van rechtswege nietig. Naar zeggen van Simons was het ingrijpen van de president bij de grondroofpraktijken daarom niet eens nodig, omdat de getekende uitgiftes van de gronden door minister Dinotha Vorswijk nietig zijn. “Ze bestaan niet, want ze zijn van rechtswege nietig”, aldus Simons.

Zij is voorstander van dat het hele ministerie wordt opgeheven en terug gaat naar Natuurlijke Hulpbronnen.