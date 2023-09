Heel gezin aangehouden na sloop graafmachine en verduistering onderdelen

De politie in Suriname heeft een heel gezin in verzekering gesteld in een verduisteringszaak, waarbij een graafmachine vorige maand aan de Avobakaweg ter hoogte van mast 39 door onbekenden was gesloopt.

Tijdens het onderzoek door de recherche van Regio Midden kwamen allereerst twee verdachten in beeld. Het gaat om vader en zoon, respectievelijk K.M. (50) en A.M. (28). De twee werden op Houttuin aangehouden met een busje waarin een deel van de gestolen onderdelen lag opgeborgen voor de verkoop.

Gaande het onderzoek kwam een derde verdachte R.L. (26) in beeld, die aan de diefstal zou hebben deelgenomen. Ook een 26-jarige heler S.R., die enkele onderdelen als onderpand bij zich had, werd aan de Kwattaweg aangehouden.

Het onderzoek werd thuis bij de aangehouden vader en zoon voortgezet. Daarbij bleek dat op het erf, verscholen in hoog wied veel graafmachine onderdelen werden aangetroffen en in beslag genomen. Naar aanleiding hiervan werd ook P.Ch., de 50-jarige vrouw van K.M., alsook een tweede zoon V.M. (30) aangehouden.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in Suriname werden P.Ch en S.R. na verhoor heengezonden terwijl de overige vier verdachten in verzekering werden gesteld. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig meldt de Surinaamse politie.