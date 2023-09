First lady en president van Suriname naar New York

First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, zal in de periode van 13 tot en met 22 september 2023 een lijvig programma afwerken in New York. Dit doet zij op uitnodiging van diverse organisaties waaronder de Spouses of CARICOM Leaders Action Network (SCLAN). In deze periode zal ook president Chandrikapersad Santokhi in New York vertoeven voor een bijeenkomst van de Verenigde Naties.

De president zal tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst ook een toespraak houden, meldt de Surinaamse overheid.

De presidentsvrouw zal te gast zijn bij de Global Power Women Conference (GPWC) 2023, waar zij een van de gastsprekers zal zijn. Dit jaar is het thema van de conferentie: Advancing Resilience & Transformational Women Leadership for Sustainable High Performance & Global Impact. De first lady is ook genomineerd voor een award voor uitblinkende First Lady van deze periode. Als ondervoorzitter van de Spouses of CARICOM Leaders Action Network zal zij tijdens een high level side event van de SCLAN een toespraak houden.

Het evenement is bedoeld om first ladies, echtgenoten van regeringsleiders, multilaterale agentschappen, VN-vertegenwoordigers, de particuliere sector en niet-gouvernementele organisaties samen te brengen om de belangenbehartiging te bevorderen voor investeringen in klimaatbestendige gezondheidszorgstelsels die tegemoetkomen aan de behoeften van vrouwen, kinderen en adolescenten om de groep dichterbij te brengen bij het bereiken van gezondheid voor iedereen. De gebruikelijke kwartaalvergadering van de SCLAN zal eveneens plaatsvinden.

Verder staat ook een ontmoeting gepland met de first lady van de Verenigde Staten van Amerika, Jill Biden en de first lady van Turkiye tevens voorzitter van de UN Zero Waste Advisory Board, Emine Erdoğan. Zoals reeds bekend is first lady Santokhi-Seenacherry ook lid van deze board. Naast deze ontmoetingen zal de presidentsvrouw zich elke keer sterk maken op het gebied van mentale gezondheid bij onder andere de jeugd en empowerment van de Surinaamse vrouw.