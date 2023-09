Bromfietser belandt op motorkap bij aanrijding in Nieuw Nickerie

Een bromfietser is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de hoek van de Parabiersinghweg en Soekramsinghstraat in Nieuw Nickerie.

De bromfietser belandde op de motorkap van de auto, zoals op bovenstaande foto te zien is. Hij is in kritieke toestand per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum.

Volgens de eerste informatie reed het slachtoffer over de Parabiersinghweg en de automobilist over de Soekramsinghstraat. Op de hoek zou de autobestuurder geen voorrang verleend hebben aan de bromfietser, met de aanrijding als gevolg.

De politie kreeg de melding van de aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek.