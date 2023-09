Beroofde taxichauffeur knalt met auto tegen woning bij achtervolging verdachten

De 40-jarige taxichauffeur W.A. is woensdagmorgen met zijn auto tegen een woning belandt, toen hij twee broers die hem kort daarvoor hadden beroofd van zijn tas, achtervolgde. Dit gebeurde aan de Koekoedjakoestraat in Suriname.

Volgens de taxichauffeur benaderde een man hem die ochtend aan de Wicherstraat voor een taxirit. Hij reed met de klant naar een woning aan de Koekoedjakoestraat. De klant stapte uit en hield de chauffeur voor om even te wachten op het geld. Hij zou dit binnen gaan halen.

Terwijl de taxichauffeur rustig op zijn geld zat te wachten, kwam de klant terug met een andere man. Ze waren beide gewapend met messen. Onder bedreiging van die messen werd de taxichauffeur beroofd van zijn tas met daarin de dagopbrengst, een rijbewijs en andere persoonlijke spullen.

Daarna renden de verdachten richting de Koekoedjakoestraat. Het slachtoffer zette met zijn voertuig een achtervolging in, maar verloor de controle over het stuur en reed tegen een woning aan. De woning heeft aanzienlijke schade aan de voorgevel opgelopen. Ook het voertuig van het slachtoffer is flink beschadigd.

Beide verdachten zijn niet lang daarna door RBT Paramaribo aangehouden. Een deel van de buitgemaakte spullen is op hen aangetroffen. Volgens de Surinaamse politie zou het gaan om twee broers.

De politie van Geyersvlijt was ter plaatse voor onderzoek.