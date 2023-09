94 jongeren sluiten negen daagse Bootcamp af

De eerste Educatieve en Vormende Bootcamp is dinsdag afgerond met demonstraties en certificaten aan alle 94 deelnemers (65 jongens en 29 meisjes). Deze bootcamp heeft negen dagen geduurd in de Ayoko Kazerne en heeft als doel gehad, jongeren te laten nadenken over hun rol in de samenleving en hoe zij van hun leven een succes kunnen maken.

De bevelhebber van het Nationaal Leger Suriname, kolonel Werner Kioe A Sen en de ministers Krishna Mathoera (Defensie) en Henry Ori (Minowc) hebben de jeugdigen een hart onder de riem gestoken. Discipline, school afmaken en gedreven zijn, vormden de rode draad bij de bemoedigingen.

De jongeren hebben onder andere disciplines aangeleerd zoals vroeg opstaan, op tijd naar bed gaan, hun eigen bed opmaken, schoonhouden van hun omgeving, fysieke oefeningen om energieker te zijn, samen zaken oppakken en met andere jongeren omgaan.

Verder hebben de deelnemers ook lessen gevolgd in onder andere plantenteelt, beeldende kunst, tafelmanieren (etiquette), budgettering, bivakaspecten en hoe zij op een ge√Įmproviseerde manier gewonden kunnen afvoeren en een kreek kunnen oversteken.

Een ander aspect dat de Surinaamse jongeren is bijgebracht, is het aanleren om hun tijd nuttig te besteden, geen televisie en maar een uurtje bezig zijn met je mobiele telefoon. Meer foto’s zijn hier te zien.