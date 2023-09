Zoon vicepresident Brunswijk vrijgelaten in zaak verduistering graafmachine

Pascal van G. (31), zoon van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk, is door het Surinaamse Openbaar Ministerie vrijgelaten in de zaak van verduistering van een graafmachine. Advocaat Raoul Lobo bevestigt de invrijheidstelling van zijn cliënt tegenover Times of Suriname.

Een in beslag genomen Caterpillar graafmachine model 320D ter waarde van 249.500 euro verdween in mei van de politie van Albina.

Volgens advocaat Derrick Veira zou een politiefunctionaris de graafmachine bij Pascal in bewaring hebben achtegelaten en die zou het op zijn beurt hebben doorverkocht.

De zoon van de vp ontkent betrokkenheid bij de verduistering.

Pacal werd op 16 augustus door de recherche van Oost-Suriname aangehouden en in verzekering gesteld. Zijn aanhouding werd vervolgens rechtmatig getoetst door de rechter-commissaris en verlengd met 30 dagen.