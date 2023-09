Jonge bestuurder slaat over de kop tijdens achtervolging

Een 21-jarige bestuurder is dinsdagavond met zijn voertuig over de kop geslagen aan de Vredenburg Serie B in Suriname.

Volgens omstanders was de jongeman een automobilist aan het achtervolgen, omdat die hem zou hebben gebrutaliseerd en uitgescholden.

De jonge bestuurder verloor op een gegeven moment de controle over het stuur, kwam tegen een andere auto aan en sloeg over de kop.

De 21-jarige klaagde van pijn over zijn heel lichaam en werd met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Een sleepdienst werd ingeschakeld om de wagen af te voeren.