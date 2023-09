Halve brengt lied uit om overleden broer Hele te eren

“In de levendige wijk Nieuwendam in Amsterdam-Noord, begon het verhaal van mijn broer, Earl (Hele) Ristie. Hij was niet zomaar een broer; hij was mijn metgezel in het avontuur van het leven, en samen maakten we herinneringen die diep in mijn hart gegrift staan.

Te midden van de karakteristieke straten en bruisende sfeer van Amsterdam-Noord deelden we niet alleen het bloed dat ons bond, maar ook een passie voor het kappersvak. Onze dagen waren gevuld met het knippen. Als twee jonge kappers werkten we zij aan zij, waarbij we niet alleen de kunst van het kappen perfectioneerden, maar ook onze broederlijke band versterkten.

Onze avontuurlijke geest leidde ons ook naar de wereld van het boksen, waar wij trainde bij Romeo Kensmil. Samen leerden we de waarde van discipline, doorzettingsvermogen en het nooit opgeven, ongeacht hoe moeilijk de strijd was.

Als de zon onderging in Amsterdam-Noord, vonden we onze rust in onze geliefde Nieuwendam. Het was ons thuis, waar we onze dromen deelden en onze doelen smeedden. In die vertrouwde buurt vonden we de kracht om verder te gaan, wetende dat we elkaar altijd konden steunen.

Maar ons verhaal ging verder dan alleen de kapperszaak en de boksring. Earl had een diepe passie voor muziek, en begon al vroeg en volgde zijn vader de muziek in. Zijn muzikale talent was onmiskenbaar, en het was een voorrecht om samen met hem op het podium te staan en onze harmonie met de wereld te delen.

Later opende Earl samen met zijn neef Vivian ‘Neef Yakki’ Eyck hun eigen etablissement, La Caz, waar hij zijn dromen bleef najagen en anderen inspireerde met zijn ondernemersgeest.

Dit is het verhaal van mijn broer, Earl (Hele) Ristie, een verhaal van passie, doorzettingsvermogen, vriendschap en liefde, geworteld in de bruisende wijk Amsterdam-Noord. Zijn herinnering zal altijd in ons hart blijven branden en ik heb dit lied geschreven om zijn nalatenschap te eren en de wereld te laten weten hoe bijzonder hij was.”