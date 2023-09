Etnel over presidentschap voor Brunswijk: “God behoede ons daarvoor!”

“God behoede ons daarvoor!” Zo reageert NPS-parlementariër Patricia Etnel over de mogelijkheid dat ABOP-leider Ronnie Brunswijk, die nu vicepresident is van Suriname, eventueel president kan worden in 2025. In het programma Bakana Tori voerde de politica aan dat zij niets heeft tegen Brunswijk, maar dat hij zichzelf toch eerst goed in de spiegel moet aankijken.

“Want president zijn is een heel andere chapter. En ik zeg niet dat ik Brunswijk daarin onderschat, maar als ik kijk naar de besluiten en het systeem dan denk ik niet dat we Brunswijk daarvoor moeten zetten. Nee, we hebben mensen nodig met meer capaciteit in het denken en doen. Ik zou Brunswijk dus niet voor die grote hyena’s en haaien gooien. Internationaal gaan ze die man levend opeten”, aldus de NPS’er.

Naar haar inziens zou Gregory Rusland een goede presidentskandidaat zijn.

Etnel voorspelt overigens dat geen van de huidige politiek partijen in staat zal zijn om de meerderheid te behalen en alleen een regering te formeren in 2025. Hierdoor zullen partijen weer genoodzaakt zijn om samen te werken. “Den zetel o deh verdeeld. Geen enkele partij gaat de meerderheid halen. A san o deh wan samenwerking baka”, stelde zij.

Volgens de parlementariër zal de ABOP zwaar terugvallen en wel naar 5 zetels. De politica heeft er weinig geloof in dat de Pertjajah Luhur de samenwerking met de ABOP zal voortzetten, omdat voorzitter Paul Somohardjo ‘te snel zijn kleur veranderd’ en ‘meer naar zijn kracht zoekt’. Ook de VHP terugvallen naar 11 zetels. Opvallend genoeg verwacht Etnel dat de NDP eventueel juist met nog 2 zetels kan groeien naar 18 zetels. Ook zullen 3 zetels gaan naar de kleine huidige buitenparlementaire partijen indien zij ervoor kiezen om met elkaar samen te werken.

Etnel benadrukt dat zij verwacht dat haar eigen partij de NPS een groei zal maken naar 9 zetels. “Ik denk niet dat we abnormaal groot zullen groeien, want de mensen moeten de harten weer winnen. Dus als we naar 9 groeien is het dan alvast een eerste stap richting beter”, aldus de NPS’er.