Natio Suriname ready voor wedstrijd tegen Cuba

In minder dan 24 uur moet de nationale voetbalselectie (Natio) van Suriname weer in actie komen en wel tegen Cuba. Dit gebeurt zoals bekend is, in Concacaf Nations League verband. De wedstrijd wordt dinsdag om 17.00 uur Surinaamse tijd (16.00 uur lokale tijd) gespeeld.

Aron Winter en de rest van de technische staf hebben niet lang geleden de laatste trainingsessie afgewerkt met de spelersgroep. Gedurende de eerste 15 minuten was het wel toegestaan dat de media aanwezig was en daar heeft QN Sports gretig gebruik van gemaakt. QN Sports is overigens de enige media die de reis heeft afgelegd om verslag te doen over de Natio-ontwikkelingen.

Na de eerste 15 minuten vond de training echter achter gesloten deuren plaats; overigens was er ook geen lokale media aanwezig. Het zelfde gold voor de trainingsessie van de Cubaanse selectie; na een kwartier vond ook hun training besloten plaats.

Gedurende de training die van 15.45 uur tot 17.00 uur duurde, zijn er zoals bij de technical training besproken is extra waterbreaks ingelast.

Er is morgenavond na de wedstrijd geen persconferentie. Na de wedstrijd mogen er op aangeven van de match commissioner wel intervieuws gemaakt worden op het veld.