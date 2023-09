Automobilist wijkt uit voor kerend busje en slaat over de kop

Bij een verkeersongeval maandagavond op de Martin Luther Kingweg in Suriname, zijn drie personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde iets voor 19.00u niet ver van de kruising met de Meursweg.

De automobilist kwam vanuit de kant van Paranam en reed richting Paramaribo. Hij verklaarde dat een busje op de weg aan het keren was en dat hij probeerde uit te wijken voor dat voertuig. Daarbij verloor hij de controle over het stuur en sloeg met de auto over de kop, om weer op de vier wielen terecht te komen.

Drie personen raakten daarbij gewond. Twee personen gingen per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp. De derde gewonde werd met een ambulance afgevoerd.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.