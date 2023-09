Voortvluchtige ‘Bordo’ wil 300 scholieren helpen met schoolpakket

De voortvluchtige Joel ‘Bordo’ of ‘Mony Hond’ Martinus heeft vanmorgen op zijn Facebookpagina bekendgemaakt dat hij 300 scholieren blij wil maken met een schoolpakket ter waarde van 2.500 SRD. Daarnaast wil hij 20 nieuwe laptops doneren aan jeugdigen die het hard nodig hebben.

“Alles goed met jullie? Met mij gaat het goed maar er is iets dat me dwars zit deze maand. Ik merk geen enkele/weinig beweging om de jeugd te helpen met de aanschaf van schoolspullen voor het nieuw schooljaar”, zegt Mony Hond in zijn motivatie voor de ondersteuning. Nadere informatie wordt nog bekendgemaakt.

Bordo wordt nationaal en internationaal gezocht door de politie. Hij staat op de lijst van gezochte personen van Interpol.

Hij wordt volgens het Korps Politie Suriname ervan verdacht zich samen met Clifton Jongaman alias Keppie schuldig te hebben gemaakt aan moord, medeplegen/ medeplichtigheid tot moord; doodslag, medeplegen/ medeplichtigheid aan doodslag; bedreiging met misdrijf; deelneming criminele organisatie, overtreding Wet Verdovende Middelen en overtreding Wet Money Laundering. Jongaman heeft zich inmiddels aangemeld en is hangende het onderzoek ingesloten.

De opsporing van Bordo werd in november 2022 gelanceerd omdat er een doorbraak zou zijn in een ‘cold case’ zaak uit 2020, waarbij een begraven drugsvliegtuigje was gevonden en een man zou zijn vermoord. Martinus zou zijn getipt en kon vluchten voordat hij kon worden aangehouden door de Surinaamse justitiële autoriteiten.

Een gemengde éénheid van het Korps Politie Suriname, de inlichtingendienst en het Korps Speciale Troepen deed op donderdag 17 november een inval in de woning van Bordo, maar hij was nergens te bekennen. Tot de dag van vandaag is hij niet gevonden.

Vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk liet in februari tijdens een partijvergadering te Latour weten dat Martinus binnenkort zal komen. “A tori e seti”, meende Brunswijk.