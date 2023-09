VES-topper Girdhari: “Jogi is een getalenteerde toneelspeler”

“Jogi is een getalenteerde toneelspeler. Want de VES heeft meerdere adviezen en brieven gestuurd naar de president, regeringsautoriteiten en assembleeleden. Wij hebben daarin onze visie gegeven over diverse vraagstukken en soms ook met oplossingen. Die worden niet overgenomen”, zegt de econoom Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES).

Hij reageert hiermee op de uitspraken van parlementariër Mahinder Jogi, die eerder aangaf dat de VES niet alleen moet kletsen, maar ook aan de Surinaamse regering moet aangeven van waar anders zij de financiële middelen moet halen. In een radio-interview voerde Girdhari aan dat de VES begin april op uitnodiging haar visie aan het parlement heeft gegeven over diverse economische vraagstukken. Daarnaast is zij twee maanden terug ook door Jogi zelf uitgenodigd om de VHP-fractie uit te komen leggen over de koersontwikkeling.

Daar hebben drie deskundigen van de VES meer dan anderhalf uur gesproken met 15 VHP-parlementariërs. Volgens Girdhari is de groep gewezen op de adviezen die de VES reeds voor het aantreden van deze regering heeft gegeven.

“Nadat wij uitgesproken waren, zei meneer Jogi: ‘den san san VES tjari kon na fesi klinken hard, maar zijn wel waar. We hebben een bolwassing van de VES gekregen’. Het woord ‘bolwassing’ kwam uit de mond van de heer Jogi”, aldus de econoom. Er is volgens de VES-secretaris ook gewezen op de verantwoordelijkheid van de parlementariërs, omdat het beleid / de begroting door De Nationale Assemblee wordt goedgekeurd. Ook met zegen van de VHP-fractie. Hierdoor kan niet gezegd worden dat alles wat misgaat alleen de schuld is van de regering.

Girdhari benadrukt dat DNA-leden laf zijn als ze weglopen bij de stemming van een wet, omdat hun geweten hun problemen geeft met die wet. “Als uw geweten u problemen geeft, dan moet u tegenstemmen. Dan moet u niet zeggen ik loop weg. Dat is laf. U moet ook niet zeggen dat u uit egards voor de president niet gaat tegenstemmen. Als de president als hoogste autoriteit prulwerk heeft geleverd, dan moet u dat kunnen verwijzen naar de prullenbak”, aldus de econoom.

Overigens vindt Girdhari dat Jogi zichzelf een brevet van onvermogen geeft, omdat hij daar in De Nationale Assemblee zit om op te komen voor de belangen van de samenleving en juist die maatregelen moet treffen om die samenleving niet verder te verarmen.