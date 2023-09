Twee jongemannen cashen geld met verkregen code uit bij Suribet shops

Twee jongemannen van 17 en 18 jaar zijn afgelopen week door de politie in Suriname aangehouden, nadat ze op ongebruikelijke wijze gelden zouden hebben laten uitcashen bij Suribet Shops.

Uit het voorlopig onderzoek van de Surinaamse politie is naar voren gekomen dat een anonieme beller de 17-jarige verdachte G.J. in kennis had gesteld hoe hij geld kon uitcashen bij een Suribetshop. Hierna stuurde de beller een code voor hem om daarmee een geldbedrag in SRD voor hem op te halen, wat ook gebeurde.

De tweede keer stuurde G.J. zijn 18-jarige vriend N.R. om een nog groter bedrag in SRD te lichten. De anonieme beller ontving in de vorm van digicel top up een groot geldbedrag in SRD. Het restant verdeelden de twee vrienden N.R. en G.J. onderling.

Toen de benadeelden opmerkten dat de bedragen niet op hun account waren, begaven zij zich naar het hoofdkantoor van Suribet en kregen te horen dat het geld met een code was weggehaald. Met die verkregen informatie deed het tweetal A.C. (43) en S.M. (33) het politiebureau aan voor het doen van aangifte.

De politie van Latour heeft N.R. afgelopen woensdag 5 september aangehouden. Zijn jongere kompaan G.J. is nog voortvluchtig meldt het Korps Politie Suriname.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte N.R. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld. Aan de aanhouding van de voortvluchtige G.J. wordt gewerkt.