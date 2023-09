Ruzie AVD: ‘Vrouwen begonnen met stoelen te gooien naar brassband’

Afgelopen weekend is er veel gezegd en geschreven over de One Chance Brassband, naar aanleiding van een ruzie die tijdens de Avondvierdaagse ontstond tussen enkele leden van de wandelgroep en toeschouwers. De redactie van Waterkant.Net heeft contact gehad met de leiding van de groep om hun kant van het verhaal te belichten.

Wat voorop staat is dat de leden van de groep zelf geen ruzie hebben gemaakt met toeschouwers. De aanleiding voor de ruzie was dat drie vrouwelijke toeschouwers bepaalde uitspraken deden naar de danseressen van de groep. Het zou gaan om een oude vete tussen hen.

De groep had net geconsumeerd en was weer gestart met de muziek, toen de drie vrouwen ter hoogte van het huis om de bocht waar ze woonachtig zouden zijn, de uitspraken richting de vrouwen van de groep deden. Er werd geen aandacht aan hun geschreeuw besteed en een ieder liep verder.

De drie vrouwen kwamen echter dichterbij de groep, waarbij de heren van de brassband de danseressen probeerden te beschermen door de vrouwen bij hen weg te houden. Dit viel niet in goede aarde bij de drie vrouwen die met stoelen begonnen te gooien naar de groep. Als reactie hierop werden de stoelen door leden van de brassband teruggegooid, waarna de situatie escaleerde.

Een ieder liep daarna verder, maar de groep werd achtervolgd door de drie vrouwen en andere bekenden van de vrouwen. Daarbij zou wederom met stoelen zijn gegooid. Een man die samen met de vrouwen was en vermoedelijk werkzaam zou zijn als BBS’er, zou daarbij een schot hebben gelost.

“Wij hebben helemaal geen ruzie met ze gemaakt. De heren probeerden de danseressen te beschermen. Die hebben nimmer gereageerd op wat er naar ze toe is geschreeuwd. En omdat de heren de dames te hulp schoten viel het niet in goede aarde bij de vrouwen. Wij bestaan reeds 14 jaar en maken dit voor het eerst mee”, aldus een woordvoerder van de band tegen de redactie van Waterkant.Net.