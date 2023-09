RBTP houdt verdachte aan die man met kolf vuistvuurwapen in gelaat sloeg

De politie in Suriname heeft afgelopen zaterdag een 29-jarige man aangehouden, die begin deze maand een 18-jarige man een paar keer met de kolf van een vuistvuurwapen in zijn gelaat sloeg.

De verdachte Dwight S. werd door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) wegens zware mishandeling aangehouden in het ressort Nieuwe Haven.

Het slachtoffer zou tijdens een woordenwisseling te Mottonshoop, in een gevecht zijn geraakt met een man. S. zou zich vervolgens met de zaak bemoeid hebben en bracht het slachtoffer, met de kolf van een vuistvuurwapen, enkele slagen in zijn gelaat toe.

Na de mishandeling deed het slachtoffer aangifte tegen de mannen bij het plaatselijke politiebureau. Na goed speurwerk werd Dwight in beeld gebracht, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is S. in belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.