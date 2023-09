Opnieuw gewapende berovingen door bende te Brokopondo; auto buitgemaakt

Een criminele bende in Suriname heeft zondag overvallen gepleegd op weggebruikers. Dit gebeurde in het district Brokopondo waarbij zes mannen een automobilist tot stoppen dwongen, de inzittenden mishandelden en hen daarna hebben beroofd.

De slachtoffers H.S. (31) en S.T. (23) reden in een een bordeaux Toyota Brevis over de zogenoemde Pasie 14 en werden gestopt door de groep van rovers, allen gewapend met jachtgeweren met ingekorte loop en vuistvuurwapens. Ze brachten de slachtoffers slagen aan het hoofd toe met de kolf van hun wapens.

Van H.S. zijn twee mobiele telefoons en zijn auto buitgemaakt en van S.T. is een telefoon is weggenomen. Beide slachtoffers hebben een barstwond aan hun hoofd opgelopen. De daders gingen er vervolgens met de auto en de spullen vandoor. Hun rijrichting is niet bekend.

Vernomen wordt dat er zondag op klaarlichte dag op dezelfde weg ook al een beroving was gepleegd door 10 mannen gewapend met jachtgeweren en vuistvuurwapens.

Het slachtoffer J.W. liep over voormelde weg toen hij door de groep mannen werd overrompeld en beroofd van zijn zaktelefoon. W. heeft geen letsel opgelopen. Hij werd door de overvallers gegijzeld in het bos en omstreeks 19.30 uur weer vrijgelaten.

De politie van Brownsweg is op de hoogte gesteld. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.