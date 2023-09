Jogi: “Directeur GBB bijna een jaar niet aan het werk; werkt Vorswijk tegen”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi stelt dat GBB-directeur Meredith Vitolie al geruime tijd minister Dinotha Vorswijk tegenwerkt. Vitolie, die wordt genoemd als een van de kinderen van vicepresident Ronnie Brunswijk, zou ook de reden zijn geweest voor vervanging van Diana Pokie in 2021.

“Mevrouw Vitolie is dochter van mijn mati en vermoedelijk is het dan een probleem om haar te vervangen. Dat deze minister zwaar wordt tegengewerkt, komt ook door haar. Gaat u haar vragen hoe lang zij niet aan het werk is geweest. Bijna wan yari a sma ne kon na wroko en stukken moeten opgestuurd worden”, benadrukte Jogi tegenover STVS.

De VHP’er hoopt daarom dat president Chan Santokhi, die ook partijvoorzitter is van de VHP in Suriname, inderdaad consequenties verbindt aan zijn belofte om dit departement compleet te reorganiseren.

Jogi benadrukt dat hij als lid van het VHP-hoofdbestuur reeds voor de formatie van deze regering zijn partijvoorzitter Santokhi heeft geadviseerd om de ministerspost van GBB (toen nog RGB) door de VHP te laten invullen. Dit, omdat de oranjepartij nooit het beheer over dit ministerie heeft gehad en ook omdat heel veel mensen, waaronder ook grote delen van de VHP-achterban, problemen hebben met hun grondpapieren.

Santokhi zou hem toen in een tweede vergadering hebben voorgehouden dat hij Brunswijk reeds heeft beloofd dat de ABOP de ministerspost gaat invullen, omdat de geel-zwarte partij daarmee het grondenrechtenvraagstuk wilde oplossen.

Jogi zou Santokhi toen hebben aangegeven dat het grondenrechtenvraagstuk niet door een minister, maar alleen door het parlement kan worden opgelost. Toen deelde de VHP-voorzitter hem mee dat de VHP de post van de directeur van GBB mocht invullen en ook onderhoofden bij het Domeinkantoor en Grondinspectie kon voordragen.

Geen van deze afspraken zijn tot de dag van vandaag gerealiseerd. Jogi vindt daarom dat de president zich als coalitieleider hierover zal moeten verstaan met zijn collega coalitieleider om na te gaan hoe deze beloftes alsnog kunnen worden nagekomen.