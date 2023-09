Goudzoeker in binnenland doodgekapt na ruzie

Een Braziliaanse goudzoeker is zaterdagochtend in het binnenland van Suriname doodgekapt door een andere man. Het geval heeft zich voorgedaan te Grankreek in het district Brokopondo.

Vernomen wordt dat er sprake was van een onderlinge ruzie tussen de twee mannen, hetgeen geleid heeft tot de kappartij. Waar de ruzie over ging is nog niet duidelijk.

De verdachte is na de daad op de vlucht geslagen. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het lijk is door de Surinaamse justitie in beslag genomen voor obductie. De afdeling Kapitale Delicten heeft de zaak in onderzoek.