Gezin van vijf dakloos door woningbrand te Afobaka

Een houten woning in het Saradorp nabij de Afobaka Stuwdam in Suriname is zondagmiddag compleet met inboedel afgebrand. Een gezin van vijf is hierdoor dakloos geworden.

Brandweervoorlichter Harvey Laing bevestigt de brand tegenover de redactie van Waterkant.Net. Het zou gaan om een laagbouw woning van 6 bij 7 meter, die voor de komst van de Surinaamse brandweer was ingestort.

De brandweer van Brokopondo heeft in totaal vier gascilinders van elk 28lbs verwijderd en veiliggesteld. Vernomen wordt dat het huis aangesloten was op het elektriciteitsnet, maar niet tegen brand was verzekerd.

Volgens de politie was niemand ten tijde van de brand thuis. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie van Brokopondo was ook ter plaatse voor onderzoek.