Autobusje raakt van de weg en knalt tegen EBS stroompaal

Bij een eenzijdig verkeersongeval rond het middaguur aan de Kennedyweg in Suriname, is de bestuurder van een autobusje gewond geraakt.

De man reed in het voertuig komende vanuit de kant van Zanderij en gaande in de richting van Paramaribo. In de omgeving van Republiek ging het mis. Door nog onbekende reden raakte hij van de weg en kwam in een goot langs de weg terecht.

Het toestel veerde daarna weer uit de goot en knalde vervolgens tegen een stroompaal van het Surinaamse energiebedrijf EBS. De bestuurder raakte bekneld in het voertuig.

Een ambulance van SurCad dirigeerde na de melding ter plaatse. Het personeel paste haar tactische vaardigheden toe om het gewonde slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden en af te voeren naar de SEH.

Het voertuig is zwaar gehavend (foto) en zal door een sleepdienst afgevoerd worden. De politie heeft de zaak in onderzoek.