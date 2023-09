Speciale editie El Mejor vrijdag 22 september in A’dam

Op vrijdag 22 september 2023 gaat het dak eraf in Rhone Events en Congres Centrum in Amsterdam. Het is dan weer tijd voor El Mejor, met als vanouds lekkere soul ballads, merengue, salsa en nog veel meer.

En het wordt een speciale editie want van 01:00u tot 02:00u kun je ook nog genieten van live muziek van de formatie Kaseko Classics. Met zang van Nato bekend van Master Blaster, Gerold van Funmasters en Robby Krolis van Caribbean Combo.

Kom gezellig dansen op klassiekers als Mi kanto, Switi Bamaro, Meri mi, Bigi famirie en nog veel meer! Tussendoor zorgen DJ’s Blanki, Orlando en Sensation voor de lekkerste hits.

Kaarten zijn online verkrijgbaar hier via Paylogic en bij de bekende voorverkoop adressen. Zie voor meer info ook de flyer hieronder: