Houtluizen nest in brand gestoken en vuur overgeslagen naar autowrakken

De politie van het bureau Houttuin ontving vrijdagavond omstreeks 19.35 uur, een melding van brand aan de Maripalaan in Suriname. Volgens de beller, die van beroep monteur is, was hij bezig met onderhoudswerkzaamheden op zijn terrein en stak daarbij een houtluizen nest in brand en ging vervolgens naar zijn woning.

Op gegeven moment werd hij door buurtbewoners geattendeerd dat het vuur was overgeslagen naar enkele autowrakken, die zich in de nabije omgeving van het nest met houtluizen bevonden.

Door de brand zijn acht autowrakken die voor de sloop verkoop bestemd waren, verwoest. Het lukte de Surinaamse brandweer om het vuur onder controle te krijgen en de brand te blussen.

De voorgevel van de woning van de beller heeft schroeischade opgelopen. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.