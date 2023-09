Gewapende roofoverval op woning annex winkel: slachtoffers in slaap overmeesterd

Op de hoek van de Gladiolen- en de Residastraat in Suriname hebben vijf criminelen afgelopen nacht een gewapende roofoverval gepleegd. Daarbij zijn de slachtoffers in hun slaap overmeesterd, mishandeld en beroofd.

Vijf slachtoffers zijn beroofd en mishandeld van wie twee verwondingen hebben opgelopen. De buit betreft 2.000 USD, 9.000 SRD en nog nader op te geven goederen. Het gaat om een hoogbouwpand met op de begane grond een winkel. De bovenverdieping wordt gebruikt als woning.

Vernomen wordt dat de daders via een meterkast op het balkon zijn geklommen. Een van de slachtoffers sliep op het balkon. Hij werd meteen door de rovers aangevallen. Via een deur hebben de daders de slaapruimte van de overige slachtoffers betreden en hen vervolgens overmeesterd. Het is niet bekend hoe de daders de plaats hebben verlaten.

De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Van de rovers is geen spoor te bekennen.