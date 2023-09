Brunswijk: “A verkiezing san e kon tof! Un musu dringi dresi, wakti siki”

“A verkiezing san e kon tof! Un musu dringi dresi, wakti siki”. Dit zei ABOP-voorzitter, koning tevens vicepresident Ronnie Brunswijk bij een onlangs gehouden vergadering van de ABOP en de Pertjajah Luhur (PL) te Tamanredjo, Commewijne.

De tweede man van het land deed een beroep aan de aanwezige structuren van beide partijen om de komende verkiezingen in Suriname niet te onderschatten en daarom nu al te starten met de huis aan huis campagnevoering. Hiervoor is er een zekere mate van acceptatie en eenheid tussen personen van beide partijen nodig, aangezien de ABOP en de PL weer als partners de verkiezingen van 2025 ingaan. De structuren zullen daarom samen optrekken.

“We gaan samen huis aan huis, ABOP en PL, skin nanga skin. Laten we geen grap maken. Ifi yu si tamara dati wan yampanesi nanga wan busikondre brada kon sey nanga sey na yu oso, dan i musu sabi kba dati na ABOP-PL”, benadrukte Brunswijk.

Tijdens de vergadering zijn ook de sleutels van de twee voertuigen, die tijdens de herdenking van 133 jaar Javaanse Immigratie door de PL zijn verloot, aan de winnaars geleverd. Deze voertuigen zijn door de ABOP-topman aan zijn makker Paul Somohardjo gedoneerd.

“Ik zei aan Somohardjo dat hij twee auto’s van me krijgt om te verloten. Want niet alleen de ABOP gaat auto’s verloten. De PL moet dat ook doen”, stelde hij. Het feit dat zowel hij (Brunswijk) als Somohardjo zij aan zij op de soundtruck stonden, is volgens hem een teken van de goede samenwerking tussen de twee leiders.

Brunswijk benadrukte wederom dat hij altijd open staat om een ieder in nood te helpen. Dit heeft hij in de afgelopen periode ook meerdere keren laten zien. Hij stelt in januari komend jaar met een eigen televisieprogramma te starten.

“Dan ga je zien hoeveel mensen deze persoon Brunswijk heeft geholpen. Het kan zijn naar Colombia, Holland, Venezuela of waar dan ook”, stelde hij. Het gaat volgens hem om het tonen van zijn betrokkenheid naar de samenleving toe en niet om het trekken van aandacht. Want, zegt de ABOP-voorman, er zijn ook anderen met veel geld, maar deze mensen zijn gierig.

“I abi tra man nanga moni, maar den man dati gridi. Den man ne yepi no wan potiman. Maar a leider disi, ongeacht wie je bent, ifi i kon nanga yu nowtu, we seti a nowtu gi”, aldus de politicus