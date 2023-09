Vrouw en dochter in slaap overvallen door vier rovers

Een 49-jarige vrouw in Suriname is in de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 september door vier mannen overvallen in haar woning aan de Blauwtjieweg te Helena Christina. Een van de verdachten was vermoedelijk gewapend met een vuistvuurwapen en een ander met een koevoet.

De vrouw lag te slapen toen ze plotseling geluid in de woonkamer hoorde. Ze riep haar dochter om te vragen of zij in de woonkamer was. Plotseling zag ze twee mannen in haar slaapkamer en werd ze met een pangi vastgebonden. Vervolgens haalden de verdachten de dochter uit de slaapkamer.

Gebleken is dat de daders een raam hebben geforceerd en op die manier de woning zijn binnen gedrongen. Ze namen twee telefoons en sieraden van de slachtoffers mee en hebben de plaats op dezelfde manier verlaten. De mannen zijn daarna weggereden in een donker kleurige Vitz. De vrouwen liepen geen letsel op.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.