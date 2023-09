Onbewoond huis in brand gevlogen nadat onkruid erom heen vlam vat

De brandweer in Suriname moest vanmiddag uitrukken na een melding van een woningbrand aan de Floralaan, een zijstraat van de Mahonylaan. Daar aangekomen bleek de woning en alsook het onkruid rondom de woning in brand te staan.

Het gaat om een laagbouw stenen woning die al jaren niet bewoond is en waarvan de eigenaar onbekend is. Doordat de woning niet bewoond is, stond er veel onkruid op het perceel.

Het vermoeden bestaat dat dit droge onkruid is aangestoken door hangjongeren of junkies. De vlammen zijn daarna overgeslagen op de woning.

De woning is voor een groot deel afgebrand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De Surinaamse brandweer was bezig met nablussingswerkzaamheden.

De woning is niet verzekerd en ook niet op het elektriciteitsnet aangesloten. De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek.