Moordenaars Nederlandse advocaat ook verdachten in liquidatiezaak bij Esso On the Run

De Cold Case Unit van de politie in Suriname heeft vandaag laten weten dat er twee mannen zijn aangemerkt als verdachten in de spraakmakende drive-by shooting, in de nacht van zondag 5 mei 2019 bij Esso On The Run. Daarbij werden de 49-jarige Nederlander Dennis G. en de Surinaamse Cadisha P. (18) geliquideerd.

De mannen die hiervoor verantwoordelijk worden gehouden zijn Moreno B. (34) en Giërmo B. (39), die eerder dit jaar veroordeeld zijn voor de moord op de Nederlandse advocaat Derk Wiersum in september 2019.

De twee die momenteel een gevangenisstraf van 30 jaar uitzitten in Nederland, zijn na intensief speurwerk van de politie uit Amsterdam als verdachten in beeld gebracht in de liquidatie zaak die zich op 5 mei 2019 afspeelde in Paramaribo.

Dennis G. en Cadisha P. bevonden zich die nacht in gezelschap van anderen en stonden bij een donkerkleurig pick-up van het merk Ford toen er vanuit een personenauto van het merk Nissan Fuga met vermoedelijk een automatisch vuurwapen op hen werd geschoten en zij dodelijk werden geraakt.

De personenauto waarmee de schutters casu quo de verdachten zich verplaatsten, werd kort na het dodelijk schietincident brandend op de openbare weg aan de Frans Locekade Vermeerstraat te Paramaribo Noord door de politie aangetroffen. De politie vermoedde direct dat het ging om het verdacht voertuig dat gebruikt was bij het schietincident, in ieder geval de liquidatie van Dennis G.

De vluchtauto lieten de verdachten daar achter na deze in brand te hebben gestoken. Ook had informatie de politie bereikt dat achter de liquidatie vermoedelijk een in Nederland bekende en georganiseerde criminele drugsorganisatie zat.

Middels een Rechts Hulp Verzoek (RHV) is de Nederlandse politie uit Amsterdam recentelijk samen met de afdeling Cold Case Unit van de Surinaamse politie, in Suriname gestart met een vervolgonderzoek in deze zaak. Inmiddels zijn er tientallen personen en getuigen verhoord in Suriname.

Het is niet uitgesloten dat ook in Suriname er aanhoudingen zullen worden verricht, meldt de Surinaamse politie. Het verder onderzoek wordt zowel in Nederland als in Suriname voortgezet onder supervisie van het Openbaar Ministerie van beiden landen.

De politie van de afdeling Cold Case Unit doet een beroep op de gemeenschap om alle informatie waar zij over beschikt in deze zaak door te spelen aan eerder vermelde afdeling die te bereiken is op het telefoonnummer 402134 of via het Command Center op het nummer 115.