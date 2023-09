Man met bijna kilo cocaïne in bolletjes aangehouden bij roadblock

Tijdens een roadblock in het ressort Nieuwe Haven, in de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 september, is een 41-jarige drugsverdachte door de stootgroep van het Korps Politie Suriname aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar bureau Nieuwe Haven.

Tijdens een algehele controle in het voertuig waarin de verdachte zat, werd een hoeveelheid cocaïne bolletjes met een gewicht van bijna één kilogram aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte werd in belang van het onderzoek overgedragen aan de collega’s van de Surinaamse Narcotica Brigade. Over het lot van de verdachte zal door het Openbaar Ministerie beslist worden. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.