Geroofde handtas teruggevonden achter Brunswijk stadion

Na goed speurwerk van de politie in Moengo is een zwarte handtas van een vrouw, die door middel van geweldpleging was weggenomen, op zondag 3 september teruggevonden op een kostgrond achter het Ronnie Brunswijk stadion.

In de handtas werden 3 Franse carnet dè santè , een Surinaamse paspoort, een monikarta en een I.D kaart aangetroffen.

Een mobiele telefoon en 1500 SRD ontbraken uit de tas, meldt de politie van regio Oost-Suriname.

Het slachtoffer had op 31 augustus bij de politie aangifte van het strabaar feit gedaan.