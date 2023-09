Eerste wedstrijd Gorré als nieuwe interim bondscoach van Curaçao

Vorige week werd bekend dat Dean Gorré de nieuwe interim-bondscoach van Curaçao is geworden. De oud-speler van Feyenoord en Ajax en voormalig bondscoach van Suriname, is al vanaf vorig jaar technisch directeur van Curaçao en volgt Remko Bicentini op.

Gorré staat de komende twee maanden bij vier CONCACAF Nations League-wedstrijden voor de groep. De eerste is morgen 8 september, als Curaçao uit speelt tegen Trinidad en Tobago. Hij neemt Jack Mangalie mee als assistent trainer (foto).

Curaçao hoopt zich te plaatsen voor het WK voetbal in 2026, dat plaatsvindt in de VS, Canada en Mexico. Omdat de organiserende landen uit Noord-Amerika komen, zullen er meer Amerikaanse landen actief zijn op het WK. De komende wedstrijden gelden ook als kwalificatie voor de Copa America.

Gorré en Mangalie zijn gisteren aangekomen op Trinidad. De twee hebben ook samen gewerkt bij Natio Suriname en de jeugd van Ajax AFC Amsterdam. Mangalie is werkzaam bij Almere City FC die gepromoveerd is naar eredivisie.

De tweede wedstrijd is op 10 september, uit bij Martinique.