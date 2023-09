DNA geeft goedkeuring aan drie wetten te maken met kansspelen

De Nationale Assemblée in Suriname heeft haar goedkeuring gegeven aan drie wetten die te maken hebben met kansspelen. Het betreft de Loterijwet, de Wet Toezicht en Controle Kansspelen en de Casinowet. De wetten zijn nodig om te voorkomen dat Suriname geblacklist wordt door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning heeft voor de stemming statistieken over de geldstroom en ramingen binnen de sector gepresenteerd.

Er zijn 20 geregistreerde casino’s. De raming casinobelasting is SRD 20 miljoen voor 2023. Hiervan is 87 procent reeds gestort. Geschat wordt dat de inkomsten meer zullen worden dan de raming voor dit jaar. De stortingen voor loonbelasting zijn voor 2018 11,5 miljoen; 2020 3 miljoen (een grote terugval vanwege covid); 2021 17 miljoen en 2022 19,5 miljoen. Geschat wordt dat de bedragen van 2023 meer dan die van 2022 zullen zijn.

De storting van de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) heeft volgens de bewindsman ongeveer hetzelfde verloop. AOV is op jaarbasis ongeveer SRD 5 miljoen. De inkomstenbelasting bedroeg in 2022 SRD 21 miljoen. Geschat wordt dat het dit jaar evenveel zal zijn. De Loterijbelasting bedroeg SRD 5,5 miljoen voor 2022. Geschat wordt dat dit jaar minimaal hetzelfde bedrag wordt teruggehaald. Minister Raghoebarsing benadrukt dat de inkomstenbelasting voor casino’s verhoogd is naar 50 procent.

Met de oprichting van de Gaming Board zijn, aldus de bewindsman, de taken en het personeel van de Nationale Loterij naar de Gaming Board overgeheveld. “Niemand komt in een vacuüm terecht”, zegt de financiënminister. Ook de taken in termen van ordening en toezicht zullen door de Gaming Board overgenomen worden. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gaf aan dat de Gaming Board zal werken aan zaken die tijdens de behandeling van de wetten aan de orde zijn gesteld.

Volgens de bewindsman heeft de regering bij haar aantreden inhoud gegeven aan het activeren van dit orgaan. In de afgelopen twee jaar is er een complete reorganisatie gepleegd en momenteel is de Gaming Board bezig haar vleugels uit te slaan. Er zijn samenwerkingen met partners in Guyana, Curaçao, Aruba en Nederland. De justitieminister heeft eerder op de dag het Strategisch Businessplan 2023 van de Gaming Board opgestuurd naar het parlement.